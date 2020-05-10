"Jandarma anneler" için özel klip
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"Jandarma anneler" için özel klip

10.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:40

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla özel klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, "Dualarıyla güç bulduğumuz, sevgilerini daima yanımızda hissettiğimiz, saygıdeğer şehit annelerimizin, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli, kıymetli annelerimizin ve vefakar tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla bir klip paylaşıldı.

Klipte, her türlü şartta görev yapan ve aynı zamanda anne olan jandarma personellerinin çocuklarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraflara yer verildi.

"Jandarma anneler" için özel olarak hazırlanan 2 dakika 26 saniyelik klipte, "Çocukların geleceği için evde kal. Sakın umudunu yitirme, önlem al. Çünkü biz birlikte çok güçlüyüz." mesajı da verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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