Jandarma adım adım iz sürdü, hırsız kasabı böyle yakaladı
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Jandarma adım adım iz sürdü, hırsız kasabı böyle yakaladı

Zonguldak'ta bir vatandaşın otlaması için bıraktığı hayvanınını kaybolmasının ardından ihbar alan jandarma ekipleri bölgede deri ve sakatat parçalarına rastladı.

Jandarma adım adım iz sürdü, hırsız kasabı böyle yakaladı
03.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:04

Zonguldak'ta bir vatandaşın otlaması için bıraktığı hayvanınını kaybolmasının ardından ihbar alan jandarma ekipleri bölgede deri ve sakatat parçalarına rastladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hayvanın profesyonelce kesildiğinin tespit edilmesi üzerine olayı gerçekleştiren şüphelinin kasap olabileceğini düşünerek çalışmayı genişletti. Hayvanın kasap dükkanı işleten şüpheli tarafından kesildiği ve etlerinin de kasap dükkanında bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 28 Haziran günü Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İ.B.; büyükbaş hayvanınını otlaması için ormanlık alana başıboş halde bıraktı. Hayvanı bıraktığı yerde bulamayan İ.B., durumu jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucunda, olay bölgesinde yapılan araştırmada hayvana ait deri ve sakatat parçaları bulundu. Olayın aydınlatılması ve suçluların tespiti için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısmı (JASAT), Oyit ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinden destek alınarak olay ile ilgili araştırmalara başlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda olay yerinde bulunan kan izlerinin bölgede çobanlık yaptığı tespit edilen bir şahsa ait hayvan ağılının olduğu istikamete doğru gittiği tespit edildi. Şüphelinin ağıl bölgesi kontrol edildi ancak herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

Getirdiği fazla etlerle yakayı ele verdi

Kayıp hayvanın kesim şekli incelenince, deride delinme, et parçası kalması gibi bir bulgu olmadığının, profesyonelce kesilerek derisinin yüzülmüş olduğunun görülmesi üzerine olayın şüpheli veya şüphelilerinin hayvan kesim işinde uzman ve kasaplık yapan şahıslar olabileceği değerlendirildi. Bölgede ikamet eden ve kasaplık yapan şahıslar tespit edilmeye başlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda; olay günü bölgede olay yerine yakın ahırı ve evi bulunan il merkezde kasap dükkanı işleten U.K. isimli şüphelinin bölgede şüpheli bir şekilde dolaştığının tespit edilmesi üzerine şüpheli U.K. gözaltına alındı. U.K.'nin ilk anda ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

U.K.'nin ifade esnasında şüpheli hareketler sergilemesi ve çelişkili beyanları sonrası, aracının hareketleri incelenerek kayıtları çıkarıldı. Şahsın beyanları ile aracına ait giriş çıkış saatlerinin uyumlu olmadığı tespit edildi.

Şahsın kasap dükkanında sivil olarak yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucu, İl merkezindeki dükkanında yeni kesilmiş fazla miktarda et olduğunun görülmesi üzerine dükkan etrafındaki kamera kayıtları incelendi. Kamera incelemesi sonucu U.K.'nin olayın meydana geldiği 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında kendisine ait araçla Zonguldak İl merkezinde bulunan kasap dükkanına, poşet ve torbalar içinde et getirdiğinin tespit edilmesi üzerine tekrar gözaltına alındı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Delilleri karartmaya çalıştı

Savcılık talimatı üzerine şahsa ait kasap dükkanında arama ve el koyma kararı verilirken şahsın yakınlarının haber vererek kamera kayıt cihazlarını sökme ve mevcut delilleri yok etme girişimlerine, dükkan bölgesinde bekleyen jandarma personelince müdahale edildi. Kayıt cihazını sökmeye çalışan K.Ö. isimli şahıs C.Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İş yerinde veteriner eşliğinde arama yapılarak numune alınırken, kamera kayıt cihazı ve bilgisayar muhafaza altına alındı. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen hayvan hırsızlığı şüphelisi U.K. tutuklanma istemiyle mahkeme sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Delilleri karartmaya çalıştığı değerlendirilen K.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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