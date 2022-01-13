Son dakika haber... JANDARMA, AÇ KALAN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİ

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde görev yapan jandarma trafik personeli, aç kaldığı sanılan tilkiyi yiyecek vererek besledi.

Van- Hakkari yolunun Bebleşin mevkisindeki kontrol noktasında jandarma trafik personeli, görev yaptığı sırada, tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen jandarma, yanına kadar gitti ve elleriyle yiyecek vererek besledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.