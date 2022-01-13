Jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan jandarma trafik personeli, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.

Başkale ilçesinde 2 bin 400 rakımda eksi 22 derece soğuğa rağmen görev yapan jandarma personelleri, hayvanları da unutmuyor. Geçtiğimiz günlerde Van- Hakkari karayolundaki Bebleşin mevkiindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma personeli, yolda bir tilkinin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Tilkinin aç kaldığını düşünen jandarma, hayvanın yanına kadar gitti. Jandarma personelleri kar nedeniyle yiyecek bulamayan ve uzun süre aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - VAN