Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı
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Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ: Jandarmanın Şehit Gürcan Kepekçi'nin evine gelişi Jandarma personelinin şehit eşine ziyareti Çiçek takdimi Şehit Erdoğan Korkmaz'ın evine giriş Şehidin torunu ve aynı ismi taşıyan bebek Erdoğan Korkmaz ile jandarma personelinin ilgilenmesi Şehidin eşi Navruz Korkmaz'ın...

08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:18
Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:

Jandarmanın Şehit Gürcan Kepekçi'nin evine gelişi

Jandarma personelinin şehit eşine ziyareti

Çiçek takdimi

Şehit Erdoğan Korkmaz'ın evine giriş

Şehidin torunu ve aynı ismi taşıyan bebek Erdoğan Korkmaz ile jandarma personelinin ilgilenmesi

Şehidin eşi Navruz Korkmaz'ın konuşması

Kahramanmaraş'ta şehit eşlerine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit eşlerini yalnız bırakmadı.

Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin eşi Yasemin Kepekçi ile 1994 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce karakola yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erdoğan Korkmaz'ın eşi Navruz Korkmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, her zaman şehit ailelerinin yanından olduklarını belirtti.

Ailelerde kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı

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