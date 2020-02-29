Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı
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Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

ELAZIĞ'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

29.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:58
Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

Merkez üssü ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı'nca, depremde evleri hasar görenlere yönelik ücretsiz nakliye hizmeti başlatıldı. Nakliyecilerin fırsatçılığını engellemeye yönelik çalışmalarla bugüne kadar 706 ev ücretsiz taşınırken, yaklaşık 1 milyon liranın depremzedelerin cebinde kalması sağlandı.

Depremzedelerin araç taleplerinin İl Jandarma Komutanlığı'nca karşılanmaya devam edileceği bildirildi. 

 


Kaynak: DHA

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