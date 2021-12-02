Jandarma 7 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı - Haberler
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Jandarma 7 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma 7 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda farklı tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve kablo hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda farklı tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ve kablo hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan, Sarıoğlan ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesinde çeşitli tarihlerde faili meçhul kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık/ haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; olayın şüphelileri olarak tespit edilen M.L. ve İ.D. ve M.Ü. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L. ve İ.D. mahkemece tutuklanırken, M.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, şüphelilerin yakalanmasıyla beraber Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 4 haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, 3 kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olayı olmak üzere toplam 7 faili meçhul olay aydınlatıldı. - KAYSERİ

Jandarma 7 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

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