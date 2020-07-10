Jandarma, 6 ayda narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, bu yılın 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı.
10.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:59
Jandarma Genel Komutanlığı, bu yılın 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi, 370 kilogram skunk, 9 bin 42 kilogram esrar, 4 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası, 13 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: AA