Jandarma, 6 ayda narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı Jandarma Genel Komutanlığı, bu yılın 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, bu yılın 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen mühimmat ve malzemeleri paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi, 370 kilogram skunk, 9 bin 42 kilogram esrar, 4 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası, 13 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Kaynak: AA