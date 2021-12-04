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Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 59 noktada 173 personel ile uygulama yaptı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 59 noktada 173 personel ile uygulama yaptı.

Jandarma ekipleri 3 aşamalı olarak 59 noktada 173 personel ile genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamada 2 bin 250 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Uygulamada 629 araç kontrol edilirken, 9 araca idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

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