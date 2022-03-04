Jandarma 58 paket makarona el koydu - Haberler

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Jandarma 58 paket makarona el koydu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma 58 paket makarona el koydu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'ndeki bir iş yerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri 58 paket makarona el koydu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'ndeki bir iş yerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri 58 paket makarona el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Z.G. isimli şahsın yaptığı bir iş yerinde arama yaptı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekipleri söz konusu işyerinde 58 paket ve bin 160 adet makaron ele geçirdi. İş yeri sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

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