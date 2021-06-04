Jandarma 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı
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Jandarma 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı

Jandarma 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mayıs ayı içinde meydana gelen 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mayıs ayı içinde meydana gelen 54 hırsızlık olayında 52 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde 29'u evden, 11'i bağ, bahçe ve tarladan, 5'i işyerinden, 2'si kamu kurum ve kuruluşlarından, 2'si otodan, 1'i kablo, 1'i hayvan, 2'si motosiklet hırsızlığı ve 1'i dolandırıcılık olmak üzere toplam 54 olay meydana geldi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayların zanlısı olarak 52 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 15'inin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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