JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ

BURSA'da jandarma tarafından bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri 500 bin lira olan, 2 milyon 910 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, merkez Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, M.Ç.' ye ait depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, sigara üretiminde kullanılan, piyasa değeri 500 bin TL olan 2 milyon 910 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.Ç. ve M.F.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Kaçakçılık ile Mücadele' ve 'Tütün ve Alkol Piyasası' kanunlarına muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.