JANDARMA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRDİ - Haberler
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JANDARMA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma yol kontrolünde durdurduğu kamyon kasasında 500 bin lira değerinde 5 milyon 970 bin makaron ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma yol kontrolünde durdurduğu kamyon kasasında 500 bin lira değerinde 5 milyon 970 bin makaron ele geçirildi.

Gazipaşa'da Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Antalya KOM Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, Ş.D.'nin kullandığı kamyonu durdurdu. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan denetimde jandarma kamyon kasasında üst üstte istiflenmiş kolilerin içerisinde piyasa değeri 500 bin lira olan 597 koli içerisinde 5 milyon 970 bin makaron tespit etti. Kamyon kasasındaki aramada narkotik köpek de yer aldı.

Kamyon sürücüsü Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

JANDARMA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRDİ

JANDARMA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRDİ

JANDARMA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRDİ

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