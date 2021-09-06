Jandarma 450 servis aracı denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma 450 servis aracı denetledi

Jandarma 450 servis aracı denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince Antalya genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimleri yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timlerince Antalya genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçları denetimleri yapıldı. Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler tek tek kontrol edildi.

60 tim ve 130 personelin katıldığı denetimlerde 450 okul servis aracının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi Okul Taşıtı yazısı, ışıklı dur levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin dezenfekte edilmesi gibi hususlar trafik timlerince tek tek denetlendi. Öğrenci ve servis şoförlerine binme, inme ve temel trafik kuralları anlatıldı. - ANTALYA

Jandarma 450 servis aracı denetledi
Jandarma 450 servis aracı denetledi
Jandarma 450 servis aracı denetledi
Jandarma 450 servis aracı denetledi
Jandarma 450 servis aracı denetledi
Jandarma 450 servis aracı denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Oğlunun uyuşturucu kullandığını gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu
Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jandarma 450 servis aracı denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:29:15. #1.16#

title