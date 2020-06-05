Jandarma, 4 yılda ele geçirilen malzemeleri paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka (uçaksavar), 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
05.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:08
Jandarma Genel Komutanlığı, son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka (uçaksavar), 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Teröre ağır darbe" başlığıyla yapılan paylaşımda, ele geçirilen malzemelerden bazılarının fotoğraflarına yer verildi.
Kaynak: AA