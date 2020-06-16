Jandarma 39 şüpheliyi yakaladı, 3 araç trafikten men edildi
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Jandarma 39 şüpheliyi yakaladı, 3 araç trafikten men edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamasında 39 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

Jandarma 39 şüpheliyi yakaladı, 3 araç trafikten men edildi
16.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:24

Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamasında 39 şüpheli yakalandı, 3 araç trafikten men edildi. Uygulamada 7 bin 640 şahıs sorgulandı.

Türkiye genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Huzur ve Güven Uygulaması" faaliyeti kapsamında gün doğumuyla başlayan uygulama 14.00'de sona erdi. Uygulamada Zonguldak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde, 64 jandarma devriyesi ve 212 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada aranan şahısların bulunabileceği değerlendirilen 26 adreste arama yapıldı. Uygulamada 7 bin 640 şahıs sorgulaması yapılarak aralarında, yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ile birlikte hakkında arama yakalama kaydı bulunan toplam 39 şahıs yakalandı. Bir şahsa ise 396 TL idari ceza uygulandı.

Uygulama boyunca yapılan denetimlerde yakalama kaydı olan 3 araç yakalanarak trafikten men edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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