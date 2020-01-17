Jandarma 39 aranan şahsı yakaladı

17.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:51

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Aranan Şahısların Yakalanması'na yönelik uygulama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 32 bin 841 kişiye sorgulama yaparken çeşitli suçlardan aranan 39 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde son bir haftada "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 32 bin 841 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 39 şahıs yakalanmış, 22 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara ayrıca 13 bin 424 TL idari para cezası uygulandı.



Jandarma ekipleri arama noktalarında yaptığı trafik uygulamasında 27 bin 784 araç kontrol edilmiş, 648 araca 348 bin 61 TL. idari para cezası uygulanırken, 255 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri uygulamalar esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edildiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA