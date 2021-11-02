JANDARMA 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP 5 HIRSIZI YAKALADI - Haberler
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JANDARMA 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP 5 HIRSIZI YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından, 85 işyeri ve MOBESE kamerasının 300 saatten fazla kayda aldığı görüntünün incelenmesinin ardından tespit edilen 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından, 85 işyeri ve Mobese kamerasının 300 saatten fazla kayda aldığı görüntünün incelenmesinin ardından tespit edilen 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Hatıplar ve Evrenseki mahallelerinde evden ve işyerlerinden hırsızlık şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde bulunan 85 işyeri ve MOBESE kameraları görüntüleri incelendi. Toplam 300 saatten fazla görüntüyü izleyen ekip, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden birinin E.Y. olduğunu tespit etti.

Çalışmanın ardından E.Y. jandarma ekipleri tarafından hafif ticari aracında çalıntı klimalarla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Jandarma tarafından sorgulanan E.Y., hırsızlık olaylarını S.H.Y. (26), A.T. (28) T.G. (24) S.Y. (26) birlikte gerçekleştirdiklerini, çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıklarını anlattı. E.Y.'nin ifadesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, diğer şüphelileri de gözaltına aldı. Şüpheliler tarafından çalındığı öne sürülen malzemelerden 4 klima iç ve dış ünitesi, sahiplerine teslim edilirken, satıldığı belirlenen diğer malzemeleri bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

JANDARMA 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP 5 HIRSIZI YAKALADI

JANDARMA 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP 5 HIRSIZI YAKALADI

JANDARMA 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLEYİP 5 HIRSIZI YAKALADI

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