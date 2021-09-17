Jandarma 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 250 litre ev yapımı içki ele geçirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapan jandarma ekipleri, ev yapımı 250 litre içki ve içki yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi. Kaçak şekilde üretilen içkilere imha edilmek üzere el konulurken M.N. adlı bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

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