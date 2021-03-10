Son dakika: Kayseri'de jandarma "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Kayseri'de jandarma "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yaptı

10.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:18
Son dakika: Kayseri'de jandarma

Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan uygulama, 244 personelin katılımıyla 400 ayrı noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada, 236 araç ve 1945 kişinin kontrolü yapılırken aranan 9 şüpheli yakalandı, kayıp 3 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ve 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından 22 araç trafikten men edildi.

Son dakika: Kayseri'de jandarma 'Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması' yaptı
Son dakika: Kayseri'de jandarma 'Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hakan Yılmaz Meghan Markle Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kayseri'de jandarma "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:21:32. #1.15#
title