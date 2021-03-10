Son dakika: Kayseri'de jandarma "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yaptı

Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Narkotik ve huzurlu sokaklar uygulaması" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan uygulama, 244 personelin katılımıyla 400 ayrı noktada gerçekleştirildi.

Uygulamada, 236 araç ve 1945 kişinin kontrolü yapılırken aranan 9 şüpheli yakalandı, kayıp 3 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda, 152 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ve 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından 22 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün