Jandarma 24 Saat uygulamada
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Jandarma 24 Saat uygulamada

Jandarma 24 Saat uygulamada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye-İzmir-Denizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı.

Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye-İzmir-Denizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor. - ANTALYA

Jandarma 24 Saat uygulamada
Jandarma 24 Saat uygulamada
Jandarma 24 Saat uygulamada
Jandarma 24 Saat uygulamada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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