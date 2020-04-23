Jandarma, 23 Nisan'da köy çocuklarını sevindirdi
Jandarmanın aracıyla köyde dolaşması Çocukların Türk bayrakları ile jandarmayı selamlaması Jandarma aracından İzmir Marşı çalınması Bir kız çocuğunun jandarma aracının önünde şiir okuması Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürpriziDENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde mahalleleri ziyaret...
23.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:36
Jandarmanın aracıyla köyde dolaşması
Çocukların Türk bayrakları ile jandarmayı selamlaması
Jandarma aracından İzmir Marşı çalınması
Bir kız çocuğunun jandarma aracının önünde şiir okuması Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde mahalleleri ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA