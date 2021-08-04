Son dakika haberleri! JANDARMA 2 BİN 630 PERSONEL, 339 ARAÇ VE 6 HELİKOPTERLE YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR

Bir son dakika haberine göre JANDARMA Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle destek verildiğini duyurdu.

JANDARMA Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle destek verildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden yangınlara müdahale çalışmalarına, jandarma tarafından verilen desteği açıkladı. Yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birliklerin, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle destek verdiği bildirildi.

Jandarmanın, emniyet, asayiş ve terörle mücadele görevlerinde olduğu gibi her türlü doğal afette de tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak en kısa zamanda milletimizin yaralarını sarmak için seferber olmuştur. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığı önemli görev üstleniyor. Jandarma, söndürme çalışmalarının yanı sıra birçok alanda faaliyet yürütüyor. Tahliyesi gerçekleştirilen alanlarda ise vatandaşlarımızın gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi pek çok ihtiyacına karşılık veriyor, vefa ve destek faaliyetleri yürütüyor. Jandarma, yangından etkilenen hayvanların kurtarılmasında da aktif görev yapıyor. Kurtarılan hayvanların tedavi edilmesi ve beslenmesi için de jandarma personelince hizmet veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı