Jandarma 180 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 180 adet fidan dikildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Sivas Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 180 çam fidanı Ulaş gölü mesire alanında toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Vekili Halil Dalak, burada yaptığı konuşmada, "İlçemizde ve köylerimizde vatandaşın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir toplayan jandarmamız ile doğa ve yeşile de sahip çıkarak bu güzel duygularını gelecek nesillere aktarmak için çam fidanı dikimi gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe jandarma personelinin yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA