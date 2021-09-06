JANDARMA 18 BİN 500 SÜRÜCÜYÜ KONTROL ETTİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri il genelinde 18 bin 500 sürücüyü denetlerken, kurallara uymayan 850 sürücüye 650 bin lira cezai işlem uyguladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri il genelinde 18 bin 500 sürücüyü denetlerken, kurallara uymayan 850 sürücüye 650 bin lira cezai işlem uyguladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik timlerince Antalya genelinde eğitim ve öğretim dönemi öncesi trafik denetimleri yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda özel denetimler planlayan ekipler, başta emniyet kemeri, kask, hız ve agresif sürücülerin denetimi olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştirdi. Özellikle yerli turistlerin dönüş yolculuğunun güvenli şekilde gerçekleşmesi için ana arterler üzerinde yoğun tedbirler alındı.

2-5 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 18 bin 500 sürücünün kontrolü yapılarak, kurallara uymayan 850 sürücüye toplamda 650 bin TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı