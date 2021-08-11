Jandarma, 150 kilo Antep fıstığı çalan hırsızları suçüstü yakaladı

Gaziantep'te fıstık bahçesinden 150 kilo Antep fıstığı çalan 2 hırsız, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te fıstık bahçesinden 150 kilo Antep fıstığı çalan 2 hırsız, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ağaçlardan toplanan 150 kilo fıstık bahçe sahibine teslim edilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde meydana geldi. Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye atarken fıstık bahçesindeki ağaçlardan fıstık toplayan 2 kişiyi fark etti. Şahısların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında zanlıların üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, topladıkları 150 kilo Antep fıstığına ise el konuldu. Zanlıların Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları çıkması üzerine jandarma ekipleri M.A. (28) ile İ.H.Ö.'yü (30) gözaltına aldı.

Bahçeden toplanan 150 kilo fıstık ise bahçe sahibine teslim edilirken, 2 zanlının hırsızlık için alana gelirken kullandıkları çalıntı motosiklete de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı