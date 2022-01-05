JANDARMA 1124 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ - Haberler
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JANDARMA 1124 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma operasyonunda 1124 parça tarihi eser ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma operasyonunda 1124 parça tarihi eser ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri H.A.'nın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Finike JASAT ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri H.A.'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada dedektör, kılıç, hassas terazi, 173 takı, yüzük, kolye ucu, mızrak ucu, madalyon, mühür ve gümüş bileklikten oluşan çeşitli objeler ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 950 sikke olmak üzere 1124 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Jandarma H.A.'yı gözaltına aldı.

JANDARMA 1124 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ

JANDARMA 1124 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ

JANDARMA 1124 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ

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