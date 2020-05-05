Jandarma 1 ayda 2 bin 808 şüpheliyi yakaladı
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Jandarma 1 ayda 2 bin 808 şüpheliyi yakaladı

Jandarma 1 ayda 2 bin 808 şüpheliyi yakaladı
05.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:57

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Nisan 2020 ayı içerisinde 365'i asayiş, 2 bin 284'ü kabahat, 3'ü terör, 24'ü kaçakçılık ve organize suç, 1'i göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 2 bin 870 olay meydana gelirken 2 bin 808 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Nisan 2020 ayı içerisinde 365'i asayiş, 2 bin 284'ü kabahat, 3'ü terör, 24'ü kaçakçılık ve organize suç, 1'i göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 2 bin 870 olay meydana gelirken 2 bin 808 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Jandarma ekipleri olaylarda ve yapılan uygulamalar sonucunda 7 tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 21 av tüfeği, 117 mermi veya fişek, 16 av tüfeği kartuşu, 3 şarjör, 7 bıçak, 828 gram kubar esrar, 0,56 gram bonzai, 227,6 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 142 adet uyuşturucu hap, 9 kök hint keneviri, 28 paket bandrolsüz sigara, 566 kg kaçak tütün, 312 bin adet dolu makaron, 294 bin adet boş makaron, 110 litre sahte alkol, 547 litre etil alkol, 10 litre kaçak viski, 50 litre anason, 49 bin 530 adet cerrahi maske, 2 bin adet eldiven ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin uygulaması esnasında 23 bin 924 şahıs ve 56 bin 279 aracın sorgusu yapılırken, sorgulama sonucu 99 aranan şahıs yakalandı ve bin 36 araç hakkında ise işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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