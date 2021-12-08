Jandama Astsubay geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandama Astsubay geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandama Astsubay geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kuzucu'nun spor yaptığı esnada aniden fenalaştığı ve ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kuzucu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan cenazenin yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandama Astsubay geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title