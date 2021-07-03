Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor
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Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor

Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Ceo'su Jan Olde Riekerink ile teknik direktör Ümit Karan, 300 sporcunun katıldığı seçmelerde genç yetenekleri keşfetmeye çalıştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Ceo'su Jan Olde Riekerink ile teknik direktör Ümit Karan, 300 sporcunun katıldığı seçmelerde genç yetenekleri keşfetmeye çalıştı.

İskenderunspor'un 2021-2022 futbol sezon öncesi U14, U17 ve U19 yaş grupları arasında seçme yaptı. Seçmelere katılan 300 sporcu, İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Kulüp Ceo'su Jan Olde Riekerink, teknik direktör Ümit Karan ve teknik ekip tarafından titizlikle takip edildi.

Seçmeleri değerlendiren teknik direktörü Ümit Karan, "Geçmiş yıllardan beri İskenderun bölgesinden Türk futboluna başarılı futbolcular çıkmıştır. Bunların bazıları milli takımımızda da oynayan arkadaşlarımızdır. Bugün burada genç yetenekleri izliyoruz. İskenderun'u daha da iyi yerlere taşıyabilmek için büyük çaba sarf edeceğiz" dedi.Jan Olde Riekerink ise İskenderunspor'a genç yetenekleri kazandırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, kulübün en önemli projesinin gençler olduğunu belirterek, "Gençlerimizle U19, U17 ve U14 takımlarını kurmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da Ümit Hocamızla A takımımız ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefledik" diye konuştu.


Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor
Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor
Jan Olde Riekerink, genç yetenekleri keşfediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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