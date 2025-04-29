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Jan Oblak'ın ablası Galatasaray'a mı transfer oldu (Teja Oblak)?

Jan Oblak'ın ablası Galatasaray'a mı transfer oldu (Teja Oblak)?
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Sarı-kırmızılıların son olarak Atletico Madrid'in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki 'abla' detayı ise büyük dikkat çekti. Peki, Jan Oblak'ın ablası Galatasaray'a mı transfer oldu?

Atletico Madrid ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kalecinin ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmasının ardından, sarı - kırmızılıların imza için avantajlı konuma geçtiği kaydedildi. Peki, Jan Oblak'ın ablası Galatasaray'a mı transfer oldu?

JAN OBLAK'IN ABLASI GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Africa Foot United; Atletico de Madrid forması giyen Jan Oblak'ın sarı-kırmızılı takıma katılmak için bazı etkenlerin oluştuğunu vurguladı.

Haberde, Jan'ın kardeşi Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer etmesi, Slovenyalı kaleciyi yeni bir maceraya itecek gibi göründüğü vurgulandı.

Ayrıca İspanyol basınında Oblak'ın ailesinin İstanbul'da bulunması müzakerelerde belirleyici bir rol oynayabileceği bilgisi yer aldı.

TEJA OBLAK KİMDİR?

Teja Oblak, ZVVZ USK Praha ve Slovenya milli takımının Sloven basketbol oyuncusudur. Basketbol kariyerine memleketi Škofja Loka'da başladı ve sekiz yıl yerel takımı Odeja Škofja Loka'da oynadı.

Atlético Madrid ve Slovenya Milli Takımı'nda profesyonel kaleci olan Jan Oblak'ın ablasıdır .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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