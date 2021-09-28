Jan-Moritz Lichte kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Jan-Moritz Lichte hangi takımları çalıştırdı? Jan-Moritz Lichte hangi takımlarda oynadı?

A Milli Takım yardımcı antrenörlüğüne getirilen Jan-Moritz Lichte, sporseverler tarafından gündeme taşındı. Yeni A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığına Jan-Moritz Lichte'ın atanmasının ardından, sporseverler Jan-Moritz Lichte kimdir? Jan-Moritz Lichte kaç yaşında ve nerelidir?Jan-Moritz Lichte hangi takımları çalıştırdı? Jan-Moritz Lichte hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradı. Peki, Jan-Moritz Lichte kimdir? Jan-Moritz Lichte kaç yaşında ve nerelidir?Jan-Moritz Lichte hangi takımları çalıştırdı? Jan-Moritz Lichte hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde…

JAN-MORITZ LICHTE KİMDİR?

A milli takımın yeni yardımcı antrenörü Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980 tarihinde Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine, KSV Baunatal'ın altyapısında başlayan Lichte, 1998 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi. Sahanın ön libero mevkiinde görev oynayan Lichte, KSV Baunatal'da 9 sezon forma giydi ve toplamda 258 maç oynadı. Futbolculuğun yanında bu kulüpte altyapı antrenörlüğü görevi de aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2007 yılında geldiği SC Paderborn'un ikinci takımında iki sezon forma giyen ve akademide antrenör olarak da görev alan Lichte, 2009 senesinin Nisan ayında, henüz 29 yaşında iken aktif futbolculuk hayatını noktaladı.

Futbolculuk kariyerini sürdürürken üniversite eğitimine de devam eden Lichte, 2008 senesinde Paderborn Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2009 yılında SC Paderborn'da altyapı sorumluluğunu üstlenen Lichte, daha sonra bu kulüpte profesyonel A takımda yardımcı antrenör oldu.. 2011/12 sezonunda da St. Pauli'de aynı şekilde bu görevi yaptı.

2012-2014 seneleri arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük görevinde bulundu; 2014/15 sezonunda geldiği Hannover 96'da ise farklı dönemlerde A Takım yardımcı antrenörü ve genç takımlar sorumlusu olarak görev aldı.

2017/18 sezonunda 1. FSV Mainz 05'te yardımcı antrenörlük görevinde bulundu, Eylül 2020 - Aralık 2020 dönemindeyse bu kulüpte teknik direktörlük görevinde bulundu.

Aralık 2020'de Mainz'dan ayrılan ve daha sonrasında bir takımda görev almayan Jan-Moritz Lichte'nin UEFA-Pro lisansı bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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