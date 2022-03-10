Jan Kubis: "İhtilafların çözümünde, adalet ve hesap verilebilirlik çok önemli"
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8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı Belgrad-Priştine Diyalog Süreci Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisi Miroslav Lajca'nın konuşması Uganda'daki çatışmanın eski Baş Arabulucusu Betty Bigombe'nin konuşması Birleşmiş Milletler (BM) eski Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in konuşması Birleşmiş...
İSTANBUL (AA) - 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı
Belgrad-Priştine Diyalog Süreci Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisi Miroslav Lajca'nın konuşması
Uganda'daki çatışmanın eski Baş Arabulucusu Betty Bigombe'nin konuşması
Birleşmiş Milletler (BM) eski Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in konuşması
Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'in konuşması ANTALYA - Belgrad-Priştine Diyalog Süreci Avrupa Birliği Özel Temsilcisi Miroslav Lajca, Uganda'daki çatışmanın eski Baş Arabulucusu Betty Bigombe, Birleşmiş Milletler eski Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman Antalya'da düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.