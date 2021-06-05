Jan Bednarek'in Ekstraklasa Döneminden En İyi Anları
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Jan Bednarek'in Ekstraklasa Döneminden En İyi Anları

Dugout - Haberler | Spor

Polonyalı savunmacı Jan Bednarek, Lech Poznan ve Gornik Leczna formalarıyla Ekstraklasa'da dört başarılı sezon geçirdi. Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Bednarek'in Premier Lig yolculuğundan önce Ekstraklasa döneminden en iyi anlarını sizler için derledik.

Polonyalı savunmacı Jan Bednarek, Lech Poznan ve Gornik Leczna formalarıyla Ekstraklasa'da dört başarılı sezon geçirdi. Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Bednarek'in Premier Lig yolculuğundan önce Ekstraklasa döneminden en iyi anlarını sizler için derledik.

Jan Bednarek'in Ekstraklasa Döneminden En İyi Anları

Kaynak: Dugout

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