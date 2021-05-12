James Webb Uzay Teleskopu'nda son aşamaya gelindi!
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James Webb Uzay Teleskopu'nda son aşamaya gelindi!

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

"On yıllardır üzerinde çalışılan ve ötegezegenlerin (diğer yıldız sistemlerindeki gezegenlerin) fotoğrafını ilk defa çekecek ve ötegezegenlerde biyoimzaların (dünyadışı yaşamın atmosfere bıraktığı izlerin) izini sürecek olan ve aynaları altından yapılmış olan teknoloji harikası uzay teleskopu, fırlatma rampası'na gitmeden önceki son test aşamasına girdi."

Yıllardır tüm yükü üstlenen emektar Hubble Uzay Teleskopunun yerini alacak olan Webb Teleskopu, Dünyamız'ı Ekim ayında terk edecek. Teleskop, astronomik keşiflerde yepyeni bir çağ başlatacak ve belki de insanlık tarihinin en önemli bilimsel keşfini gerçekleştirerek önemli bir soruya yanıt verecek: "Yalnız mıyız?"

Ötegezegenlerin fotoğrafını çekmek çok zor çünkü adeta 100 km uzakta duran ve son gücüyle ışıldayan bir araba farının hemen yanındaki bir sineğin resmini çekmeye eşdeğer. Webb teleskopunun özelliği ise akıl almaz derecede bir hassasiyetle bir "kalkan" kullanması. İncelediği yıldızın üzerini tam olarak kapatabilen ve kapattığında da etrafındaki gezegenleri görebilen bir sisteme sahip. Tıpkı elinizi gözünüze siper etmeniz gibi. Ancak bunu yapabilecek kabiliyete sahip olan Webb teleskopu bu gezegenlerin atmosferlerini dahi inceleyip bu atmosferlerin kimyasal bileşenlerini çözümleyebilecek ve çıkacak sonuçlara göre yaşamın bir iz bırakıp bırakmadığını kontrol edecek. Astrobiyolojik çalışmalar yürütecek ilk teleskop James Webb Teleskopu olacak.

Bunun dışında, Evren'in en uzak mesafesine (ışığın hızının sınırlı ve Evrenimizin 4 boyutlu olması dolayısıyla aynı zamanda en uzak zamanına) bakabilecek olan bu teleskop, Evren'de ışıldamaya ilk defa başlamış olan yıldızları da inceleyecek.

Bunu yapması için, biliminsanlarının şu sıralar son kez kontrol ediyor olduğu, 6.5 metre genişliğindeki altından yapılma aynalarını kullanacak. Yapılan testler gerçeğe uygun şekilde laboratuvarda yapılsa da yerçekimi etkisi, uzayda çalışacak bir makine için sadece "mümkün olduğunca gerçekçi"

Çalışırken oturacağı yörünge ise (Hubble'a 5 kez gönderildiği gibi) astronotların gönderilip tamir etmesi için çok uzak. On yıllardır süren bu emeğin çalışması için sadece tek bir şans var.

James Webb Uzay Teleskopu'nda son aşamaya gelindi!
Cengiz Büyükuncu
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
GOKHAN Y : Yasama sebeplerimden birisi. 2014den beridir bekliyorim.
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