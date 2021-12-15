James Webb Teleskobu "Uzayda Yaşam" Bulabilecek Mi?

10 milyar dolarlık maliyetiyle insanoğlunun en büyük uzay yatırımı olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) 22 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan fırlatılacak.

Peki James Webb Uzay Teleskobu neden bu kadar önemli? Bu teleskop insanlığa ne hizmetinde bulunacak?

Bir tenis kortu büyüklüğünda olan James Webb Uzay Teleskopu 3 büyük hizmette bulunacak.

1-HUBBLE'IN YERİNİ ALACAK

Nisan 1990'da yörüngeye oturan Dünya'nın uzaydaki gözü olan Hubble Uzay Teleskobu, önce Güneş Sistemi ardından da dış uzaydan çektiği görüntülerle bilim dünyasına büyük hizmetler verdi. İşte James Webb Uzay Teleskobu, miyadını dolduran Hubble'ın yerini alacak. İnsanoğlunun uzaydaki yeni gözü kulağı olacak.

2-13.5 MİLYAR IŞIK YILI UZAĞI GÖRÜNTÜLEYECEK

İşte 22 Aralık'ta Ariane 5 roketiyle fırlatılacak olan JWST'yi önemli kılan en büyük nokta burası… Kainatımız 13.8 milyar yaşında. Son Teknoloji ürünü olan JWST, 12.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir ışığı tespit edebilecek. Yani, 13.5 milyar yıldır Dünya'ya gelen bir ışığı…

BÜYÜK PATLAMA'YI ÇÖZEBİLİR Mİ?

Bir başka deyişle JWST, kainatın Büyük Patlama'dan (Big Bang) tam 300 milyon yıl sonraki haliyle ilgili insanlığa bilgi sunabilecek. Kainat bebek denebilecek dönemi olan 300 milyon yılıncı dönemiyle ilgili herhangi bir bilgi, Big Bang'in de sırrının çzöülmesine yardımcı olabilir.

3-BAŞKA YERDE YAŞAM İZİ BULABİLECEK Mİ?

JWST'nin "radar gözleri" sürekli kainatı tarıyor olacak. En ücra köşelerde, galaksilerde, yıldızlarda, ötegezegenlerde "yaşam izi" arayacak. Central Lancashire Üniversitesi'nden Megan Argo şöyle konuşuyor:

"JWST biz bilim insanlarına kainatla ilgili başka bir pencere açacak. Çekeceği görüntüler, Hubble'dan çok daha net ve kaliteli olacak. Galaksileri, yıldız sistemlerini ve yıldız oluşumlarını en ince ayrıntısına kadar görüntüleyecek."

Aşağıdaki Youtube kanalına şimdiden hatırlatıcı koyarak, insanoğlunun en büyük uzay girişiminin fırlatılışını izleyebilirsiniz.

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