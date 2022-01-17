James Webb Teleskobu'nun Yakıtı 10 Yıl Yeter

Amerika Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) yeni gözdesi James Webb teleskobu geçtiğimiz ay fırlatılmıştı.

Teleskobun yakıtının diğer görev yapan araçların toplamından 2 kat daha fazla olduğu açıklandı.

NASA, Kanada ve Avrupa uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla üretilen James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık Cumartesi günü Ariane 5 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak adlandırılan Webb, kızılötesi ışığa odaklanmak için tasarlandı. Webb, evrenin ilk günleri hakkında bize bilgi verecek.

NASA yetkilileri 29 Aralık Çarşamba günü yayınlandığı bir bildiride "Webb ekibi ilk yörüngesini analiz etti ve gözlemevinin yörüngedeki bilim operasyonlarının 10 yıllık bir bilim ömründen önemli ölçüde daha fazla desteklenmesine izin verecek yeterli itici gaza sahip olması gerektiğini belirledi. Karşılaştırma için, Hubble Uzay Teleskobu 30 yıldan fazla sürdü" ifadelerine yer verdi.

GÜNEŞ'İN RADYASYONU'NA MARUZ KALMAYACAK

NASA yetkileri "Analiz, Webb'in yörüngesini nihai yörüngesine doğru düzeltmek için başlangıçta planlanandan daha az itici gaza ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi. "Sonuç olarak Webb itici gazın temel tahmininden çok daha fazlasına sahip olacak, ancak birçok faktör Webb'in çalışma süresini nihayetinde etkileyebilir" açıklamasını yaptı.

Webb Teleskobu, varış noktasına ulaşmak için 3 yakıt modülden 2 tanesini boşalttı. Son yakıt modülünü yaklaşık 1 ay sonra boşaltacak.

Webb, Dünya'dan Güneş'in tersi yönünde yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan uzayda bir konumu yörüngeye oturtacak. Bu sayede Güneş radyasyonlarından zarar görmeyecek.

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