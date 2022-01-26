James Webb Teleskobu Hedefi L2 Noktasına Ulaştı

ARALIK, IĞDIR (Space Mag Türkiye) - Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan 25 Aralık 2021'de Ariane 5 roketiyle fırlatılan "en güçlü teleskop" James Webb Uzay Teleskobu hedefi olan ikinci Lagrange noktasına (L2) ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, Webb'in, yörüngeye girmek üzere fırlatma sonrası son rota düzeltmesini tamamlamak için yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) ateşlediği ve Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştığı belirtildi.

Webb'in, tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde döneceği ifade edildi. Ayrıca, L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmenin, teleskobun araçlarını 'aşırı' soğuk tuttuğu ve her an gökyüzünü gözlemlemesi için olanak sağladığı belirtildi.

"WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN"

Açıklamada NASA yöneticisi Bill Nelson'un ifadelerine de yer verildi. "Webb, evine hoşgeldin" diyen Nelson, "Webb'in bugün L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm sıkı çalışmaları için ekibe tebrikler. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. ve bu yaz Webb'in evrenle ilgili ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, teleskobun optiklerinin titizlikle hizalanması için mühendislerin "karmaşık" üç aylık sürece başlayacakları ifade edilirken, Webb'in görevine başlaması için Haziran'a kadar enstrümanlarını kalibre edeceği ve soğumaya devam devam edeceği belirtildi.

SOHO TELESKOBU 4 BİNİNCİ KUYRUKLU YILDIZI TESPİT ETTİ

UZAY CANAVARLARI VE UZAY DANSI!

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri