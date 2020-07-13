James Rodríguez'in Real Madrid Forması İle En İyi Anları James Rodríguez 12 Temmuz 1991'de doğdu. 2014 yazında Real Madrid forması giymeye başlayan Kolombiyalı, bugüne kadar 125 maça çıktı, 37 gol attı ve 41 asist yaptı. James, Real Madrid ile 8 şampiyonluk, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

James Rodríguez 12 Temmuz 1991'de doğdu. 2014 yazında Real Madrid forması giymeye başlayan Kolombiyalı, bugüne kadar 125 maça çıktı, 37 gol attı ve 41 asist yaptı. James, Real Madrid ile 8 şampiyonluk, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Kaynak: Dugout