James Michael Mcadoo Beşiktaş Sompo Sigorta'da

Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı, NBA patentli basketbolcu James Michael Mcadoo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun James Michael Mcadoo ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mcadoo ile ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

NBA'de 2014 yılında draft edilen ABD'li basketbolcu, Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers formalarını giydi.

2018-2019 sezonunda İtalya ekibi Fiat Torino'da forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu, ligde 9.6 sayı, 4.6 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Eurocup'ta ise 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 11.0 sayı, 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA