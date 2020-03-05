JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI
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JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'den ayrıldı.

05.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:08
JAMES JEFFREY TÜRKİYE'DEN AYRILDI
ABD Özel Temsilcisi 'den ayrıldı. Jeffrey, sabah İletişim başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Uluslararası İdlib Konferansıöna katıldı. Ardından Beşiktaş'ta bulunan bir otele geçen Jeffrey, buradan da saat 13.45 sıralarında ayrıldı. Jeffrey ve beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'na geldi.

Jeffrey ve heyeti pasaport kontrolünün ardından tarifeli uçakla Münih'e gitti.

Görüntü Dökümü:

------------------- Jeffrey'nin araçtan inişiJeffrey'nin terminale girişiGüvenlik kontrolünden geçişiPasaporttan geçişi

Detaylar 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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