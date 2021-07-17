James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum"
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James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum" Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James "Transfer sürecim güzel geçti" "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" DG Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.

- James: "Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum"

Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James

"Transfer sürecim güzel geçti"

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

SİVAS - DG Sivasspor'un yeni transferi Leke Samson James, "Buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarımız, takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Leke Samson James, Bolu kampında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden James, "Burada çok azimli ve istekli insanlar var. Bunu görmek de beni motive ediyor. Gelmeden önce kulüple ilgili çok duyum aldım. Bilgi aldığım insanlar Sivasspor ile ilgili çok güzel yorumda bulundular, iyi şeyler söylediler. Ben de buraya azimli ve istekli geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Sivasspor çok net tavır ortaya koydu"

Transfer süreci hakkında da bilgi veren James, "Bu süreç çok güzel geçti. Menajerim kulüple görüşmeleri yürüttü. Şartlar belirlendikten sonra imza atmak için geldim. Sivasspor çok net bir tavır ortaya koydu. Her şeyi yerine getirecek şekilde davrandı" ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni yapacağım"

Transfer sürecinde birçok kişi ile konuştuğunu kaydeden James, "İstisnasız herkes Sivasspor ile ilgili güzel yorumda bulundu. Sivasspor'da bir aile ortamının olduğunu ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediği söylediler. Gördüğüm kadar da bu böyle ilerliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız ve takımımız için her zaman mücadele edeceğim. Takımı için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir futbolcu görecekler sahada. Bunun garantisini verebiliyorum" ifadelerini kullandı.

James: 'Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum'
James: 'Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum'
James: 'Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum'
James: 'Güzel şeyler yapacağıma inanıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

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