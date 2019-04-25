James Byrd Cinayeti: Teksas'ta Nefret Suçundan Hüküm Giymiş Olan 3 Hükümlüden Biri İdam Edildi

ABD yakın tarihinin en büyük nefret suçlarından sayılan ve 1998 yılında Afrikalı-Amerikalı James Byrd Junior'ın vahşice öldürüldüğü cinayetin 3 hükümlüsünden biri, Teksas'ta idam edildi.

Beyazın üstünlüğünü savunan üç kişi Byrd'ı kamyonetlerinin arkasına zincirleyip kilometrelerce sürüklemişti.

Byrd cinayeti, ABD'de nefret suçlarına ilişkin yasaların önünü açmıştı.

Grubun elebaşı 44 yaşındaki John William King'in idam cezasının Çarşamba günü Teksas'ta infaz edildiği açıklandı.

Aynı gruptaki Lawrence Russell Brewer da 8 yıl önce idam edilmişti.

Gruptaki üçüncü kişi olan Shawn Allen Berry, diğerleri gibi beyazın üstünlüğünü savunan inancı paylaşmadığı gerekçesiyle idam cezası almaktan kurtulmuş, cezası müebbet hapse çevrilmişti.

Bryd cinayeti

Olay, 7 Haziran 1998'de, Teksas'ta küçük şehir olan Jasper'da yaşandı.

Byrd günün erken saatlerinde katıldığı bir partiden geri dönüyordu.



Possum (Avustralya sıçanı) lakaplı King'in liderliğinde, Lawrence Russell Brewer ve Shawn Allen Berry yolda gördükleri Byrd'a saldırdı.

Grup Bryd'ı bileklerinden kamyonetlerinin arkasına zincirledikten sonra, uzuvları ayrılana kadar kilometrelerce onu aracın arkasında sürükledi.

Polis, Byrd'ın uzuvlarının bir kısmını şehrin dışında, siyahların gittiği bir kilisenin önünde, geri kalanını da 2 km ötede buldu.

Kan izlerini takip eden yetkililer, üzerinde beyaz üstünlüğünü savunan örgüt KKK'nın (Ku Klux Klan) yazılı olduğu bir çakmak da buldu. Cinayetin faillerinin yeri tespit edildi. Masum olduğunu savundu

Dava sürerken ABD'li savcılar, King'i sicili kabarık bir ırkçı ve Byrd'a saldıran ekibin elebaşı diye niteledi.

King'in hapisteyken suç ortağı Brewer'a cinayeti öven bir de mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta, "Sonuç ne olursa olsun biz tarih yazdık ve gurur içinde öleceğiz" gibi ifadeler aldı.

Teksas mahkemesi, King'in idamını istedi.

King masum olduğunu, asıl suçlunun Berry olduğunu savunarak defalarca federal mahkeme ve yüksek mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu ama başarısız oldu.

Nefret suçlarına karşı yasaları tetikledi

Cinayet ülkede büyük bir korku ve öfke dalgası yaratmıştı.

2001 yılında Teksas bu gibi suçlara yönelik cezaların sertleştirilmesi için James Byrd Jr. Nefret Suçları yasasını kabul etti.

8 yıl sonra, bu defa ABD Kongresi, kişileri ırk, renk, din, cinsel eğilim ve cinsiyetinden dolayı hedef alan suçların cezalandırılması için yeni yasaları devreye soktu.

Byrd cinayeti, ABD tarihinin en büyük nefret suçları arasında sayılıyor.

Amerika'yı değiştiren cinayet