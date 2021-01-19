"James Bond'un düştüğü köprü" kar nedeniyle beyaza büründü
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"James Bond'un düştüğü köprü" kar nedeniyle beyaza büründü

19.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:32

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nde, etkili olan kar yağışının güzel görüntüler oluştu.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nde, etkili olan kar yağışının güzel görüntüler oluştu.

İlçede, 9 yıl aradan sonra kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle çeşitli dizi ve film setlerini de ağırlayan, bir asırdan fazla süredir kullanılan Varda Köprüsü'nde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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