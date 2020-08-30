Jamaika'da koronavirüs tespit edilen kişiler oy kullanamayabilir Jamaika'da 3 Eylül'de yapılacak seçimlerde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin karantinadan çıkarak oy kullanmaları durumunda gözaltına alınabilecekleri ifade edildi.

Jamaika'da 3 Eylül'de yapılacak seçimlerde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin karantinadan çıkarak oy kullanmaları durumunda gözaltına alınabilecekleri ifade edildi.

Jamaika Sağlık ve Zindelik Bakanlığı, 3 Eylül'de yapılması planlanan seçimlerde koronavirüs tespit edilen hastaların karantinayı terk ederek oy kullanmaması gerektiğini, tespit edilmeleri durumunda gözaltına alınabileceklerini duyurdu. Jamaika Sağlık Bakanı Dr. Christopher Tufton, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tespit edilen ve izolasyon altındaki kişilerin karantinayı terk etmesi diğer kişilere de koronavirüs bulaşmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı. Tufton, "Evlerinde karantinada olan kişiler, eğer izin verilirse oy kullanmaya gidebilirler. Ancak bu kişiler maske yakmak, dezenfekte bulundurmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorundalar" dedi.

JAMAİKA'DA SON DURUM

Jamaika'da son açıklanan verilere göre 2 bin 113 kişide koronavirüs tespit edildi. 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 890 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA