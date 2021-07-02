Jale'den yeni single

Türk pop müziğinin özel seslerinden Jale'nin söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Hasan Çiçek'e ait olan, müzik direktörlüğünü Metin Özülkü'nün yaptığı yeni single çalışması 'Sandık Lekesi' bugün (2 Temmuz Cuma günü) Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Jale'den Sezen Aksu şarkısı

Kendine has yorumu ve birbirinden duygulu şarkılarıyla anılarımızda iz bırakan Jale, bu yaz sevenlerine Gülben Ergen'in 2002 yılında yayınlanan "Sade ve Sadece" isimli albümünde seslendirdiği bir Sezen Aksu şarkısı olan "Sandık Lekesi" ile sesleniyor.

Kaynak: Snob Magazin