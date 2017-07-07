Jakuziye Buz Servisi

ANTALYA'da faaliyet gösteren turistik işletmeler, sıcak havadan bunalan tatilciler için alternatifler hazırlıyor. Kimileri animasyon şovlarla tatile renk katarken, kimileri ise özel jakuzilerin içine kova kova buz servisi yapıyor.



Lara Beach'te bulunan 9 Nolu Oba Beach Lara plaj işletmesindeki jakuziler gün boyunca tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 38 derece olduğu turizmin başkentinde, jakuzili plaj deneyimini yaşamak isteyenlere kova kova buz servisi yapılıyor. Buz parçacıklarını garsonların yardımıyla başlarından döktüren turistler, güneşlenip denize girmenin keyfini yaşıyor. 5 yıldızlı bir oteli andıran işletmenin içindeki jakuziler sahile ayrı bir hava kattı. İsteyenler jakuzinin içinde saatlerce su masajı yaptırıyor. Kimileri ise jakuzi içine kova kova buz sipariş ederek sıcak havanın etkisinden uzaklaşıyor.



'SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'



İşletme ortağı Yunus Balık, tatilcilerin renkli bir gün geçirmesi için tüm ayrıntıları düşündüklerini söyledi. Plaj işletmesinde farklı ebatlarda 15'in üzerinde bungalov olduğunu söyleyen Yunus Balık, "Üç bungalovun içinde jakuzi var. Faal olarak çalışan jakuzi gün boyunca kullanıcıya ait. İstediği gibi kullanabiliyor. İşletme olarak isteyenlere buz servisi de yapıyoruz. Jakuzinin içinde tazyikli su masajı yaptıran tatilci, buzların arasında serinleyip kokteylinin tadına bakabiliyor" dedi.



Buzlu kova servisine tatilcilerin ilgi gösterdiğini sözlerine ekleyen Balık, "Buz tüketimimiz kimi zaman 50, kimi zaman 100 poşete kadar çıkıyor. Buz servisimiz sezon sonuna kadar jakuzi kullanıcıları için devam edecek" diye konuştu.



LI - Antalya