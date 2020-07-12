Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
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Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti

Jakuzide video çeken ve arkadaşlarına hitaben "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" ifadelerini kullanan Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

12.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:29

AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çekilen bir videosunda arkadaşlarına hitaben kullandığı ifadeler tepki çekti. Görüntülerin hızla sosyal medyada yayılması üzerine Mehmet Salih Saraç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"ULAN FAKİRLER BENİ RAHATSIZ ETMEYİN. TAMAM MI?"

Mehmet Salih Saraç, girdiği jakuzide keyif yaparken yoksullarla alay etti ve "Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de" dedi.Çirkin görüntüler sosyal medyaya düştü ve çok sayıda tepki geldi. "Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ESPRİ KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞEKİLDE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI"

AK Partili Saraç, gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Şanlıurfalı Hemşerilerim, Kıymetli Basın Mensupları Bundan 2 yıl önce kendi WhatsApp grubumdaki yapmış olduğum bir espri kötü niyetli bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştır.

Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir.

Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim.Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum"

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