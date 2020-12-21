JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi
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JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi

21.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:38
JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitilen köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi.

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM), eğitilen köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'de hayvanların eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda merkezdeki köpeklere helikoptere inme-binme eğitimi verildi. Merkezde bulunan toplam 95 köpek helikoptere bindirilerek Nevşehir semalarında dolaştırıldı. JAKEM'de yetişen köpekler iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, kağıt para arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitim görüyor.


JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi
JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi
JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi
JAKEM köpeklerine helikoptere inme-binme eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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