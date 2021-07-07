JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI
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JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitilen 19 köpek ile sorumluları, kondisyon parkurunda yarıştı.

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda eğitilen 19 köpek ile sorumluları, kondisyon parkurunda yarıştı.

JAKEM Komutanlığı'nda, eğitimli 19 köpek hazırlanan parkurlarda sorumluları eşliğinde yarıştı. Yarışmada, Jandarma Uzman Çavuş Caner Üçgül'ün uyuşturucu madde arama köpeği birinci, Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Özer'in mayın arama köpeği ikinci, Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Saraçlı'nın mayın arama köpeği ise üçüncü oldu.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, "9 branşta 19 köpeğimiz ve sorumluları yarıştılar. Bu parkurda daha önce iki yarış daha yapmıştık bu da üçüncüsü oldu. Her yarışmada ayrı bir heyecan, güzellik yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz canla başla mücadele ettiler. Bu yarışmalara 3 askeri bir de misafir personelimiz katıldı. Mersin ilimiz itfaiyesinden bir sivil personelimiz, Azerbaycan'dan bir astsubay arkadaşımız ve yine Suriye'den bir misafir arkadaşımız yarışmalara katılmıştır. Komutanlığımız personelleri ve dışarıdan gelen personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI
JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI
JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI
JAKEM'DE EĞİTİLEN KÖPEKLER YARIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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